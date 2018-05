Dirigente da Fiba minimiza atrasos para Jogos do Rio

RIO - A preparação brasileira para receber a Olimpíada de 2016 vem recebendo seguidas críticas de dirigentes esportivos internacionais. Nesta terça-feira, por exemplo, foi a vez do vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), John Coates, que chegou a dizer que os preparativos para os Jogos do Rio são os piores que ele já viu. Para a Federação Internacional de Basquete (Fiba), no entanto, o discurso é de confiança no trabalho que tem sido feito para o evento.

Durante um evento nesta terça-feira no Rio, o secretário-geral da Fiba, Alberto Garcia, evitou polêmica ao ser questionado sobre as instalações de basquete para os Jogos Olímpicos de 2016. "Aceito o que disse o vice-presidente do Comitê Olímpico porque ele está visando o melhor. Se repararmos o Parque Olímpico, as coisas parecem estar um pouco paradas, claro que o Comitê fica preocupado. Mas acho que, no fim, não teremos nenhum problema", disse o dirigente.

Alberto Garcia minimizou os atrasos na preparação do Rio, ao menos quanto à construção dos ginásios de basquete. "As instalações de basquete são armadas, montadas. O tempo de construção será o mesmo gasto em Londres (para os Jogos de 2012), isso se monta em três meses. Falta muito tempo ainda, mais de dois anos para 2016", avisou o dirigente da Fiba.