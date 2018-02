Dirigente do Flamengo critica a CBB O vice-presidente de Esportes Olímpicos do Flamengo, Arnaldo Szpiro, atacou nesta quinta-feira a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) afirmando não existir ética na entidade e fez ainda um alerta: o de que as equipes envolvidas na final do Nacional poderão não ter atletas para atuar. Nesta quinta, o Rubro-Negro entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), porque na noite de quarta-feira a Comissão Disciplinar do órgão indeferiu seu pedido de impugnação de resultado, do quarto confronto contra o Universo/Ajax, pela semifinal do Nacional. "Na CBB tudo é estranho. Ética não é comum na CBB", disse o vice-presidente de Esportes Olímpicos. "O Flamengo está recorrendo, mas ficou provado que é um jogo de cartas marcadas." Além do indeferimento do pedido, o descontentamento de Szpiro foi agravado pelo fato de o relator da comissão disciplinar, Fabiano Jantalha, ter escrito seu voto, antes da sessão que julgou o Flamengo ser iniciada. O vice-presidente do Rubro-Negro informou que o departamento Jurídico do clube tentará mudar a estratégia para conseguir que o arremesso de três pontos de Mark Brown, que daria a vitória ao time carioca, por 79 a 78, e uma vaga na final, seja validado. Mas, disse estar já esperando um novo insucesso. No final da quarta partida, Brown arremessou a bola convertendo os três pontos, mas o cronômetro já estava zerado quando o lance foi efetuado. O juiz da partida, Sérgio Pacheco, ainda validou a cesta, mas depois voltou atrás em sua decisão e deu a vitória para o Universo/Ajax por 78 a 76. Para o vice-presidente do Flamengo, as equipe envolvidas nas finais do Nacional ainda poderão ficar sem jogadores para terminar o campeonato. De acordo com o dirigente, a maioria dos contratos dos atletas foram celebrados até o dia 30, já que a última partida estava prevista para o dia 27. "Vamos ter problemas. Seremos obrigados a forçar uma prorrogação, o que acarretará mais despesas", contou o dirigente, lembrando que o Nacional só deverá voltar a ter partidas daqui a duas semanas. "Acho que não ficaremos sem atletas, mas teremos problemas com isso. Só nossa folha salarial são cerca de R$ 120 mil, que não estavam previstos."