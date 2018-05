Dirigente vira técnico dos Nets após 17 derrotas na NBA

O péssimo início do New Jersey Nets na temporada 2009/2010 da NBA provocou uma mudança emergencial na franquia. O diretor Kiki Vandeweghe assumiu o cargo de treinador da equipe, que perdeu suas 17 primeiras partidas na competição.

O New Jersey Nets demitiu o técnico Lawrence Frank na tarde de domingo. À noite, sob o comando interino de Tom Barrise, a equipe perdeu para o Los Angeles Lakers. Na segunda-feira, a diretoria do Nets entrevistou possíveis candidatos ao cargo, mas nenhum agradou.

Sem um nome definido para ocupar o cargo, os diretores optaram por colocar Vandeweghe na posição. O novo treinador jamais exerceu a função - sua experiência mais próxima foi como auxiliar no Dallas Mavericks.

As 17 derrotas no início da temporada fazem do New Jersey o time com pior campanha da história, ao lado do Miami Heat de 1988/89 e do Los Angeles Clippers, em 1999.