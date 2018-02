Divac, ex-estrela do Lakers, prepara festa de despedida O sérvio Vlade Divac, uma das maiores estrelas da história do basquete europeu e que fez seu nome na NBA, está preparando um grande espetáculo para sua despedida oficial do esporte, informou nesta quarta-feira à imprensa esportiva em Belgrado. A festa está marcada para o próximo dia 22 de setembro em Prijepolje, sua cidade natal. Entre os convidados estarão ex-estrelas do basquete como Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, ambos ex-companheiros de Divac no Los Angeles Lakers. Os convidados chegarão em Prijepolje de helicópteros. A cerimônia terá também discursos do ator Jack Nicholson, grande fã do Lakers, e o governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, através de videoconferência. Entre os quase 100 convidados também estarão dois ex-jogadores croatas da NBA, Toni Kukoc e Dino Radja. Durante a guerra servo-croata de 1991 a 1995, eles escondiam do público sua amizade com Divac. "Se for convidado, irei com prazer. Vlade e eu temos relações amistosas como antes, quando jogávamos na seleção iugoslava", disse Radja, atual presidente do KK Split croata. Atual diretor de basquete do Real Madrid, Divac, de 39 anos, tem ambições políticas e pensa em tentar se candidatar a presidente da Sérvia num futuro não distante, segundo palavras do próprio a uma publicação croata. "Minha candidatura para a Presidência é uma coisa real, mas preciso o que poderei oferecer ao povo. Muitos me consideram um herói nacional", disse o ex-jogador do Lakers, Sacramento Kings e Partizan Belgrado.