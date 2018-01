Divisão Central "pega fogo" na NBA A Divisão Central continua sendo a mais disputada entre as quatro divisões da NBA. Após a rodada desta quarta-feira, quando Detroit, Milwaukee, Toronto e Charlotte, que lideram lado a lado a divisão, jogaram, pouca coisa mudou. No confronto direto, em Toronto, os Raptors perderam em casa para o Charlotte por 78 x 77, agravando a crise na equipe. Foi a sexta derrota consecutiva. Agora, o Toronto tem 29 vitórias e 27 derrotas. Já os Hornets somam 27 vitórias e 26 derrotas. O Milwaukee arrasou o Houston por 115 x 76. Destaque para os jogadores Michael Reed e Gleen Robinson. Assim, o Milwaukee manteve a liderança da Divisão Central. Outra equipe que também lidera a Divisão é o Detroit, que venceu ontem o Washington por 97 x 90. Os Wizards não tiveram Michael Jordan em quadra. Com os resultados, Milwaukee e Detroit estão empatados com 30 vitórias e 22 derrotas. Outros resultados: Philadelphia 114 x 107 Golden State L.A. Clippers 81 x 71 Miami Chicago 113 x 109 New York Utah 110 x 99 Denver Portland 90 x 84 Seattle