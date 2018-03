Divulgada tabela do basquete masculino A Confederação Brasileira de Basquete marcou para quinta-feira a primeira rodada das quartas-de-final do Campeonato Nacional Masculino, com os seguintes jogos: às 20 horas, Fluminense x Botafogo e Tilibra/Copimax/Bauru x Vasco; às 21 horas, Unit/Uberlândia x COC/Ribeirão Preto. Na sexta-feira, às 21 horas, a SporTV mostra o outro confronto, entre Flamengo e Franca. Nesta fase, as séries são melhor-de-cinco partidas.