Dobradinha Wade-Williams leva Heat à vitória outra vez Mais uma vez, a combinação do ala-armador Dwyane Wade e o armador Jason Williams foi o segredo que levou o Miami Heat à vitória sobre New York Knicks por 111 a 100 e chegar ao quinto triunfo consecutivo na atual temporada da NBA. Wade liderou o ataque do Heat com 30 pontos, incluindo 16 no terceiro quarto, que foi quando a equipe de Miami se distanciou no Marcador. O ala-armador do Heat anotou 10 de 17 arremessos de quadra e 10 de 14 lances livres, deu nove assistências e capturou cinco rebotes. Williams fez 21 pontos, nove assistências e seis rebotes. Outros resultados Cleveland Cavaliers 96 Los Angeles Lakers 95; New Jersey Nets 100 Dallas Mavericks 89; Atlanta Hawks 108 Orlando Magic 107; Indiana Pacers 88 Boston Celtics 101; Minnesota Timberwolves 95 Sacramento Kings 89; Washington Wizards 113 Chicago Bulls 104; Golden State Warriors 98 Philadelphia Sixers 89; Memphis Grizzlies 90 Utah Jazz 84.