Doença renal tira Mourning do basquete O pivô Alonzo Mourning, de 33 anos, que acertou por quatro temporadas e US$ 22 milhões com o New Jersey Nets da NBA, terá de parar de jogar basquete devido ao agravamento de uma doença renal degenerativa, diagnosticada há três anos. Mourning, que estava fazendo a sua 12.ª temporada na NBA precisará de um transplante de rim a curto prazo.