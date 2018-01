Dois jogadores saem machucados na vitória do Chicago Bulls A vitória em casa do Chicago Bulls na noite de terça-feira sobre o Minnesota Timberwolves, por 111 a 100, custou caro ao time de Chicago, que teve dois jogadores contundidos. O ala Malik Allen teve de ser hospitalizado por ter sofrido uma lesão na cabeça, enquanto Chris Duhon recebeu uma bolada no maxilar e também ficou machucado. Contusões à parte, Kirk Hinrich se destacou no Bulls ao anotar 30 pontos, sua melhor marca na atual temporada da NBA. No complemento da rodada, o Seattle SuperSonics bateu em casa o New Orleans Hornets, por 114 a 104, e o Los Angeles Lakers derrotou o Orlando Magic por 102 a 87, no Staples Center, em Los Angeles. O ala/armador Kobe Bryant marcou 28 pontos para o time da Califórnia.