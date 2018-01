Dois jogos agitam Estadual de Basquete O Campeonato Paulista de Basquete Masculino da Série A-1 terá neste final de semana dois jogos remarcados para finalizar a primeira fase. A partir das 17h deste sábado, o Franca BC enfrenta o EC Pinheiros, no ginásio Pedro Murilla Fuentes, em Franca ? ao vivo pela ESPN Brasil. No domingo, a partir das 11h, o Paulistano/Siteseeing recebe o Leitor/FEOB/Casa Branca, no ginásio Antônio Prado Júnior (CA Paulistano), em São Paulo (SP).