Dois jogos no 1º dia do ano pela NBA Apenas dois jogos marcaram a primeira noite de 2003 na liga norte-americana de basquete (NBA). Em Nova York, os vacilantes Knicks conseguiram uma boa vitória frente à única equipe canadense do campeonato, o Toronto Raptors, pelo placar de 95 a 75. O cestinha da partida foi Kurt Thomas, que marcou 26 pontos e conseguiu 14 rebotes. O outro jogo da noite aconteceu na cidade de Atlanta, e o time da casa, Atlanta Hawks, decepcionou sua torcida ao perder por 107 a 73 da equipe do Miami Heat, que é a lanterna da Divisão Atlântica da Conferência Leste. Mas a equipe da Flórida vem se recuperando: ganhou seis dos seus últimos sete jogos, e já havia derrotado os mesmos Hawks em Miami, na última segunda-feira.