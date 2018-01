Dois pontos dão vitória ao Flamengo As bolas de Oscar Schmidt insistiam em não cair e o São Caetano, jogando em casa, dominou o placar durante todo o jogo contra o Flamengo, pelo Campeonato Nacional de Basquete, sexta-feira. Mas o time de Oscar, com 9 pontos - Ricardinho fez três cestas seguidas da linha dos 3 - encostou no placar para vencer por 113 a 111. No Rio, o Vasco garantiu o primeiro lugar do Grupo A da primeira fase da Liga Sul-Americana ao vencer o Biguá, do Uruguai, por 96 a 80.