Dono da casa, Japão começa com derrota para a Alemanha A Alemanha confirmou seu favoritismo e venceu o Japão por 81 a 70, pela primeira rodada do Mundial de basquete masculino. Mesmo com o apoio da torcida, o time local mostrou dificuldades para enfrentar um adversário muito superior física e tecnicamente. O ala-pivô do Dallas Mavericks Dirk Nowitzki jogou quase sozinho. O jogador da NBA marcou 14 pontos nos primeiros sete minutos. Muito superior, a Alemanha diminuiu o ritmo no segundo quarto, fechando o primeiro tempo com o placar parcial de 50 a 37. Mas quando faltavam poucos segundos para o fim do terceiro quarto, os japoneses encostaram, chegando a 56 a 64 com uma cesta de três pontos de Kosuke Takeuchi. No entanto, o técnico alemão Bauermann poupou Nowitzki, mexeu no time e acabou confirmando a vitória. Apesar do resultado desfavorável, os 6.900 torcedores japoneses presentes ao Hiroshima Green Garden aplaudiram a atuação da equipe.