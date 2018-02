Draft da NBA: um brasileiro a menos Uma lesão no ombro esquerdo do ala/pivô brasileiro Tiago Splitter, de 19 anos, foi o fator decisivo para que ele desistisse, nesta sexta-feira, de participar do draft da NBA ? a seleção dos novatos para a próxima temporada ?, que será realizado quinta-feira. ?Fiz alguns exames no Utah Jazz e os médicos disseram que eu vou ter de se operado?, disse Tiago nesta sexta, por telefone, de Salt Lake City. Anderson Varejão e Rafael Raújo, o Baby, serão os brasileiros que vão buscar uma vaga na principal liga de basquete dos Estados Unidos. Segundo os analistas da NBA, Baby é cotado para ser escolhido pelo Miami, como 19º do draft, enquanto Varejão é o 25º e está na mira do Boston. Splitter, de 2,10 metros e 108 quilos, está assustado. Nesta sexta, embarcou para Espanha, e já havia se comunicado com os médicos do Tau Ceramica, equipe que defende desde 2000, e marcou novos exames. Os médicos norte-americanos não deram detalhes sobre a lesão. ?Estou preocupado, porque já tive uma inflamação nesse ombro, há dois anos.? Nos Estados Unidos, Tiago ficou uma semana treinando e achou pouco. ?Enquanto os outros jogadores estão fazendo um tour há um mês, não tive chance de mostrar meu basquete.? Foram apenas dois treinos no Utah Jazz. Em Chicago, participou de um treino com os outros jogadores e sentiu-se pressionado com a presença do ex-jogador Larry Bird. ?Temos poucos minutos em quadra. É muita pressão, fica difícil mostrar alguma coisa boa.? Com um contrato por mais quatro anos no Tau Ceramica, Tiago não esconde que deu uma balançada. Se saísse da Espanha teria de pagar uma multa alta por rescisão de contrato. ?Acho que o salário que ganharia este ano como calouro na NBA não compensaria a multa que teria de pagar.? Com o Tau Ceremica, Splitter chegou à fase semifinal da Liga Espanhola. O time foi derrotado pelo Adecco Estudiantes, de Madri, que perdeu para o Barcelona, do brasileiro Anderson Varejão. Feliz com o time espanhol, Tiago ainda tem mais três anos de draft pela frente, e sabe que tem de ter paciência. ?Sou muito novo, não adianta me desesperar. A prioridade é cuidar do meu ombro e ficar bem. Tomara que eu não tenha de se operado.? Antes de voltar à Espanha, conversou com Varejão, que vai encarar o vestibular da NBA. Splitter quer seguir o exemplo do amigo, que se inscreveu nos dois últimos anos, mas retirou o nome. ?O Anderson falou para eu ficar tranqüilo, porque minha hora vai chegar. Não vou me queimar.? Assim como Splitter, outros dois brasileiros retiraram seus nomes do draft: Murilo e Marquinhos, do Corinthians/Mogi, e Marcelinho Huertas, do Paulistano.