Drama chega ao fim e basquete brasileiro estará na Olimpíada

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) teve bom senso e anunciou, neste domingo, que o Brasil terá convite para disputar as competições masculina e feminina de basquete nos Jogos Olímpicos do Rio, como país-sede. A entidade aceitou a proposta da Confederação Brasileira (CBB) para o pagamento da dívida referente à participação no Mundial Masculino do ano passado.

A confirmação das vagas foi protelada ao limite pela Fiba, como forma de pressionar o Brasil a pagar a "doação" oferecida à entidade, no ano passado, e que valeu à seleção masculina um convite para jogar o Mundial, uma vez que o time não se classificou na quadra.

Neste domingo começa o Pré-Olímpico das Américas no feminino, no Canadá, e o Brasil, até poucas horas antes da estreia (23h45 de Brasília, contra a Venezuela) não sabia se precisaria vencer a competição, também válida como Copa América, para estar nos Jogos Olímpicos do Rio.

De acordo com comunicado emitido pela Fiba, a decisão da concessão do convite foi tomada neste domingo, pelo Comitê Executivo da entidade, reunido em Tóquio (Japão). "A decisão foi tomada baseada no fato de o Brasil ter rica história esportiva no basquete da garantia, da CBB, de usar seus melhores atletas no Rio", disse a Fiba.

A confederação brasileira não explicou como fará para pagar a dívida, que é de cerca de R$ 2 milhões. A entidade recentemente firmou um convênio de mais de R$ 7 milhões com o Ministério do Esporte, apenas para a preparação da seleção masculina visando a Olimpíada. O dinheiro é lastreado (não pode ser usado para outros fins), mas liberaria a CBB para utilizar os recursos antes previstos para a preparação para pagar a dívida.

Em nota, a Fiba informou apenas que a "CBB, apoiada por seus patrocinadores e pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), firmou o compromisso de pagar do débito". A entidade é patrocinada pela Nike e pelo Bradesco.

No masculino, a participação nos Jogos do Rio será a 15.ª da seleção brasileira, que tem três medalhas de bronze: 1948 (Londres), 1960 (Roma) e 1964 (Tóquio). O time ficou sem ir à Olimpíada entre 1996 e 2012. Já no feminino será a sétima participação consecutiva. A primeira vez que o Brasil foi aos Jogos aconteceu em Barcelona (1992) e desde então o País sempre esteve na Olimpíada. Ganhou prata em 1996 (Atlanta) e bronze em 2000 (Sydney).