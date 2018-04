Draymond Green, dos Warriors, é preso por agressão nos EUA

O ala Draymond Green, do Golden State Warriors, foi preso por agressão na noite do último domingo no distrito de East Lansing, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. O jogador deve fazer parte da seleção dos Estados Unidos que disputará os Jogos Olímpicos do Rio, em agosto.

Segundo o Lasing States Journal, Draymond Green pagou fiança de US$ 200 (cerca de R$ 650) e foi liberado. Ele terá que retornar ao distrito no próximo dia 20 para depor sobre o ocorrido.

Caso seja considerado culpado, o ala poderá ser condenado a até 93 dias de prisão e pagar uma multa de US$ 500 (cerca de R$ 1.600). O ala foi um dos destaques do Golden State Warriors em seu vice-campeonato na última temporada. Teve média de 14 pontos e 9,5 rebotes por partida.

O Golden State Warriors emitiu comunicado informando que está sabendo do ocorrido com Draymond Green. "Neste momento, estamos coletando informações e só faremos qualquer comentário quando tivermos um melhor entendimento da situação".