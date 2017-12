Draymond Green faz 3º 'triple double' seguido em vitória do Warriors

A equipe do Golden State Warriors que joga a temporada 2015/2016 da NBA segue colocando seu nome na história. Na noite de segunda-feira, Draymond Green se tornou o segundo jogador da franquia a fazer três "triple doubles" seguidos. O feito aconteceu durante a vitória do Warriors sobre o Charlotte Hornets por 111 a 101, em Oakland. O triunfo foi o 32.º do time, que só perdeu duas vezes até aqui.

Green fechou a partida com 15 rebotes, 10 assistências e 13 pontos, alcançando um "triple double" tal qual havia conseguido nos jogos contra Denver (17, 14 e 29) e Houston (11, 16, 10). Antes dele, só Tom Gola, na temporada 1959/1960, havia obtido três jogos seguidos com três estatísticas de dois dígitos pela franquia.

O ala fechou o jogo como destaque de uma partida na qual Stephen Curry e Klay Thompson marcaram 30 pontos cada um e o reserva Marreese Speights anotou outros 15, na melhor atuação dele na temporada. Thompson, por sua vez, tem média de 31 pontos nos últimos três jogos do time. Leandrinho não jogou.

A noite desta segunda-feira teve ainda outros nove jogos e, entre os times que entraram em quadra, estão o segundo e o terceiro colocados do Oeste. Vice-líder geral, atrás apenas do Warriors, o San Antonio Spurs atropelou o Milwaukee Bucks por 123 a 98. O rookie (novato) Jonathon Simmons saiu do banco para anotar 18 pontos, na melhor atuação da carreira. Já Tin Duncan, que vinha de sua primeira partida zerada na carreira, foi à forra com 14.

O Oklahoma City Thunder, por sua vez, decepcionou. Jogando em casa, o time sentiu a falta de Kevin Durant, machucado, e perdeu pela 11.ª vez em 35 partidas ao levar 116 a 104 do Sacramento Kings. DeMarcus Cousins estava em grande noite e fez 33 pontos, enquanto pelo Thunder Russell Westrbrook errou 17 dos seus 23 arremessos de quadra.

O melhor jogo da noite talvez tenha sido em Miami, onde o Heat fez 103 a 100 no Indiana Pacers, numa partida na qual Jonathon Simmons errou dois lances livres para o Indiana quando o Miami vencia por 101 a 100.

Em Cleveland, o Cavaliers venceu o Toronto Raptors por 122 a 100, mas o jogo não teve confronto de brasileiros porque Anderson Varejão sequer saiu do banco de reservas, o mesmo acontecendo com Bruno Caboclo, do time canadense. Lucas Bebê jogou dois minutos e anotou dois pontos. O Cavaliers lidera o Leste, com apenas nove derrotas em 32 jogos.

Já em Salt Lake City o armador James Harden brilhou, marcou 30 pontos, e salvou o Houston Rockets do que seria sua quinta derrota seguida. O time do Texas perdia por 15 pontos no meio do terceiro quarto, mas o ''barba'' cresceu, fez 30 pontos, e levou o Rockets à vitória por 93 a 91 sobre o Utah Jazz. Raulzinho, pelo time da casa, foi discretíssimo. O brasileiro foi o titular que ficou menos tempo em quadra, anotando apenas quatro pontos e dando dois passes para pontos.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA NA NBA:

Philadelphia 76ers 109 x 99 Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers 122 x 100 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 94 x 103 Boston Celtics

Miami Heat 103 x 100 Indiana Pacers

Detroit Pistons 115 x 89 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 104 x 116 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 98 x 123 San Antonio Spurs

Utah Jazz 91 x 93 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 78 x 91 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 111 x 101 Charlotte Hornets