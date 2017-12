Dream Team definido para Mundial Ben Wallace, dos Pistons, melhor defesa do ano na NBA e o ala Elton Brand, dos Clippers, completarão a lista do Dream Team (time dos sonhos dos EUA) para o Mundial de Basquete. A competição será em Indianápolis, de 20 de agosto a 8 de setembro e contará com 16 equipes, entre elas o Brasil. Eles se unem a Jason Kidd, Reggie Miller, Jermaine O´Neal, Ray Allen, Shawn Marion, Michael Finley, Raef LaFrentz, Antonio Davis, Andre Miller e Paul Pierce.