Dream Team derrota Brasil por 110 a 76 A seleção brasileira masculina de basquete, campeã sul-americana e pan-americana, não foi páreo para o Dream Team dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira à noite, em San Juan, Porto Rico, na estréia das equipes no Pré-Olímpico, os astros da NBA venceram por 110 a 76 (49 a 47). O Brasil volta a jogar nesta quinta-feira diante de Ilhas Virgens. O Brasil começou supreendendo e chegou a abrir dez pontos de vantagem (24 a 14). O primeiro quarto foi brasileiro: 29 a 23. Os Estados Unidos forçaram na marcação e fecharam o segundo quarto na frente: 49 a 47. Nos dois últimos quartos o Brasil só conseguiu somar 29 pontos. Liderados por Tim Duncan, Jason Kidd e Allen Iverson, os norte-americanos imprimiram velocidade no ataque e uma dura marcação. O terceiro quarto terminou 78 a 55 para o Dream Team, que aumentou a vantagem no último quarto: 110 a 76. Outros resultados da primeira rodada: México 91 x 89 Argentina, República Dominicana 78 x 76 Venezuela e Porto Rico 91 x 78 Uruguai.