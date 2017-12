Dream Team derrota Ilhas Virgens: 113 a 55 A seleção norte-americana masculina de basquete derrotou, por 113 a 55 (60 a 32), Ilhas Virgens, neste sábado, em jogo válido pelo Pré-Olímpico, em San Juan, Porto Rico. O norte-americano Allen Iverson, com 17 pontos, foi o cestinha do jogo. Jameel Heywood, com 13, foi o principal anotador de Ilhas Virgens. O Dream Team está de folga neste domingo, enquanto Ilhas Virgens enfrenta a Venezuela.