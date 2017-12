Dream Team sofre mudança de última hora O Dream Team dos Estados Unidos sofreu um importante desfalque apenas um dia antes do começo do Pré-Olímpico de basquete masculino, em San Juan, Porto Rico. O ala-pivô Karl Malone, do Los Angeles Lakers, pediu dispensa da seleção norte-americana, por causa da morte de sua mãe, e será substituído por Kenyon Martin, do New Jersey Nets. A seleção dos Estados Unidos estréia no Pré-Olímpico justamente contra o Brasil, nesta quarta-feira, a partir das 23 horas (horário de Brasília). Grande favorito ao título da competição e também a uma das 3 vagas na Olimpíada de Atenas/2004, o Dream Team norte-americano terá grandes estrelas da NBA, como Tim Duncan, Allen Iverson, Tracy Mcgrady, Jason Kidd e Vince Carter.