Duelo brasileiro histórico na NBA O duelo desta terça-feira entre Phoenix Suns e Denver Nuggets, pela NBA, entrará para a história do basquete brasileiro. Pela primeira vez, dois atletas do País serão titulares em uma partida da maior liga de basquete profissional do mundo. O confronto do pivô Nenê Hilário, pelo time de Denver, e do armador Leandrinho, da equipe de Phoenix terá transmissão da ESPN Internacional a partir das 23h55. Titular desde o ano passado nos Nuggets, Nenê mantém média de 11,8 pontos, 6,9 rebotes, 1,9 assistências e 32,1 minutos por jogo. Sua melhor atuação, porém, foi apenas diante do Utah Jazz, na última sexta-feira, quando marcou 25 pontos e estabeleceu seu recorde pessoal na carreira. Domingo, fez outros 20 sobre o Sacramento Kings, que acabou vencendo o time de Denver por 106 a 117. Ainda que esteja em seu primeiro ano na liga norte-americana, Leandrinho já deixou Nenê para trás em relação à pontuação por jogo. Sobre o Chicago Bulls, no início deste mês, o armador fez 27 pontos e chegou à maior pontuação que um jogador brasileiro conseguiu na NBA. Até a semana passada, Leandrinho era reserva nos Suns, mas o time negociou sua maior estrela, Stephon Marbury, que foi transferido para o New York Knicks. Considerado o segundo melhor armador da NBA, Marbury foi para os Knicks em uma troca envolvendo oito jogadores e o Phoenix Suns recebeu um armador ? Charlie Ward. Mas o técnico Mike D?Antony, preferiu apostar no brasileiro Leandrinho, que antes jogava aproximadamente oito minutos por jogo, e agora está jogando cerca meia hora. Pela classificação das equipes, os Nuggets são favoritos na partida desta terça-feira. O time de Nenê Hilário, que este ano ganhou o reforço do novato Carmelo Anthony ? aos 18 anos já apontado como um dos próximos grandes jogadores da NBA, ao lado de LeBron James, do Cavaliers Cleveland ? , briga por uma das vagas nos playoffs. O Denver Nuggets ocupa a terceira posição da Divisão do Meio-Oeste, atrás de San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves. O Phoenix Suns, por sua vez, está na última colocação da Divisão do Pacífico. Aparentemente o Phoenix Suns já desistiu da temporada. Na transação com os Knicks, mandou dois jogadores caros embora (Marbury e Anfeernee Hardaway). Como a NBA tem teto salarial, a equipe terá uma boa verba para trabalhar na próxima temporada. Há boatos de que a equipe esteja tentando contratar o armador Kobe Bryant, estrela que anda em baixa no Los Angeles Lakers. Outros jogos desta terça: Washington e Houston, Atlanta e San Antonio, New Orleans e Minnesota, Milwaukee e Boston, Chicago e Detroit, Utah e Golden State, Sacramento e Miami, Seattle e Cleveland, Los Angeles Clippers e Portland.