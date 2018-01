Duelo de campeões no basquete O COC/Ribeirão Preto, campeão paulista, recebe o Vasco, campeão carioca, nesta terça-feira, às 20 horas, pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete. As duas equipes fizeram a final do ano passado, quando a equipe carioca chegou ao tricampeonato brasileiro. Os cariocas, comandados pelo técnico Hélio Rubens, estão na liderança da competição com oito pontos, ao lado do Fluminense. Helinho, armador do Vasco, acredita que a torcida adversária fará diferença na partida: "Será, com certeza, um grande teste. A torcida do COC vai lotar o ginásio. Será uma pedreira. Por isso, temos de entrar tranqüilos". Hélio Rubens concorda, mas observa que a equipe tem sentido a ausência do ala Jamison, que continua machucado. "É claro que ele está fazendo falta. É um jogador que se encaixa no nosso sistema de jogo e, sem ele, temos de nos reestruturar. Espero poder contar com Jamison o mais rápido possível. Apesar desse desfalque, o time tem jogado bem e conquistado as vitórias", disse o treinador do Vasco.