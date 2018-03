Duncan é eleito MVP da temporada da NBA O pivô Tim Duncan, do San Antonio Spurs, foi eleito pela segunda vez consecutiva o MVP (Most Valuable Player, ou Jogador Mais Valioso) da temporada regular da NBA. Com médias de 23,3 pontos, 12,9 rebotes, 3,9 assistências e 2,92 tocos por partida, ele liderou sua equipe a ter a melhor campanha da primeira fase, ao lado do Dallas Mavericks, com 60 vitórias e 22 derrotas. Duncan superou Kevin Garnett na votação entre os jornalistas que cobrem a liga norte-americana de basquete. Enquanto o pivô do San Antonio conseguiu 962 pontos, o astro do Minnesota Timberwolves obteve 871. O terceiro colocado foi Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers. Em sua 6ª temporada na NBA e dono de um título, em 1999, Duncan é apenas o 8º jogador a ser eleito MVP por duas temporadas seguidas - o último tinha sido Michael Jordan, em 91 e 92. Larry Bird, Wilt Chamberlain e Bill Russell foram os únicos que conseguiram o prêmio três vezes consecutivas. O maior vitorioso é Kareem Abdul-Jabbar, com 6 conquistas. ?Acho que tive uma temporada sólida, como no ano passado?, avaliou Tim Duncan. Na segunda-feira, ele e o San Antonio Spurs começam a enfrentar o Los Angeles Lakers na série melhor-de-sete jogos pelas semifinais da Conferência Oeste da NBA. Confira os maiores ganhadores do MVP na história da NBA: 6 - Kareem Abdul-Jabbar (71, 72, 74, 76, 77 e 80) 5 - Bill Russell (58, 61, 62, 63 e 65) 5 - Michael Jordan (88, 91, 92, 96 e 98) 4 - Wilt Chamberlain (60, 66, 67 e 68) 3 - Larry Bird (84, 85 e 86) 3 - Magic Johnson (87, 89 e 90) 3 - Moses Malone (79, 82 e 83) 2 - Tim Duncan (2002 e 2003) 2 - Karl Malone (97 e 99) 2 - Bob Pettit (56 e 59)