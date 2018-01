Duncan e Ginóbili levam Spurs à vitória Com 25 pontos de Tim Duncan e outros 20 de Manu Ginóbili, o San Antonio Spurs, atual campeão da NBA, venceu o Denver Nuggets por 98 a 88, em Denver, na rodada deste sábado. Pela equipe da casa, Carmelo Anthony marcou 25 pontos - o Nuggets perdeu quatro de seus últimos cinco jogos em casa. Dirk Nowitzki, com 24 pontos, Jason Terry e Josh Howard, com 20 pontos cada, levaram o Dallas Mavericks à vitória por 95 a 90 sobre o New Orleans Hornets. Desde novembro de 1999, o Hornets não vence o Dallas. Com grande atuação de LeBron James, o Cleveland Cavaliers bateu o Detroit Pistons por 97 a 84. LeBron anotou 30 pontos e foi fundamental na vitória sobre o Detroit, dono da melhor campanha da temporada, com 24 vitórias e apenas 4 derrotas. O Cleveland tem agora 18 vitórias e 10 derrotas. Em Los Angeles, o Boston Celtics venceu o Clippers por 111 a 92, com 20 pontos de Ricky Davis e outros 19 de Paul Pierce. Em Seattle, Dahntay Jones, com uma cesta a 6,6 segundos do final, ajudou o Memphis Grizzlies a vencer os SuperSonics por 100 a 96. O espanhol Paul Gasol liderou o Grizzlies com 22 pontos, oito rebotes e oito assistências, seguido por Shane Battier, com outros 19 pontos. Andrei Kirilenko completou uma jogada de três pontos quando faltavam apenas 18,9 segundos para levar o Utah Jazz à vitória por 108 a 102 sobre o Philadelphia 76ers. O grande nome da noite foi Allen Iverson que, apesar da derrota, anotou 37 pontos. Em Houston, Baron Davis marcou 23 pontos e Jason Richardson mais 22 para levar o Golden State Warriors a vencer o Houston Rockets por 94 a 89. Em Chicago, com grande atuação de Shawn Marion, que anotou 28 pontos, o Phoenix Suns venceu o Bulls por 107 a 98.