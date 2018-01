Duncan e Ginóbili salvam o Spurs da segunda derrota O oportunismo do argentino Manu Ginóbili e a competência do ala Tim Duncan deram ao San Antonio Spurs a vitória por 97 a 88 sobre o Denver Nuggets no segundo jogo entre as duas equipes pelos playoffs da NBA, empatando a série melhor-de-sete em 1 a 1. Duncan marcou 22 pontos, com sete rebotes, cinco assistências e cinco tocos; Ginóbili, 17 pontos, quatro rebotes e quatro assistências. Os dois foram decisivos no último quarto. Uma cesta de três pontos de Allen Iverson para o Nuggets deixou o marcador em 91 a 88 para o Spurs, a 45 segundos do fim. Mas Duncan, com suas penetrações, comandou a arrancada final para a vitória. O ala Carmelo Anthony, com 26 pontos e 10 rebotes, voltou a ser o líder do Nuggets. O ala-pivô brasileiro Nenê foi bem e marcou 17 pontos em 36 minutos. Foram 8 de 15 arremessos de quadra e 1 de 2 lances livres. Ele pegou sete rebotes, deu duas assistências e um toco. A terceira partida será neste sábado, no Pepsi Center de Denver, onde também será disputado o quarto jogo.