Duncan e LeBron James arrasam na NBA Com 34 pontos, uma assistência e 13 rebotes, Tim Duncan comandou a vitória do San Antonio Spurs sobre o Philadelphia Sixers por 88 a 80 na madrugada desta sexta-feira. O argentino Manu Ginóbili também se destacou ao marcar 17 pontos, capturar 4 rebotes e realizar 9 assistências, e contribuir para a sétima vitória da equipe na temporada da NBA. Em Charlotte, LeBron James foi o grande maestro da vitória do Cleveland Cavaliers sobre os Bobcats por 106 a 89 com 19 pontos, nove assistências e seis rebotes, na quinta vitória consecutiva da equipe. Jason Kapono foi o cestinha do Charlotte com 16 pontos. Em outra partida da noite, Jamal Crawford anotou cesta de três pontos no final e garantiu a vitória do New York Knicks sobre o Houston Rockets por 93 a 92.