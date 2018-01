Duncan, o melhor temporada da NBA O ala Tim Duncan, do San Antonio Spurs, foi confirmado como o MVP, o melhor jogador da temporada da NBA. Duncan foi o primeiro na votação dos especialistas, seguido por Jason Kidd, do New Jersey Nets, e pelo pivô Shaquille O?Neal, do Los Angeles Lakers. Em Detroit, o Boston Celtics teve 22 pontos de Paul Pierce para vencer o Detroit Pistons por 85 a 77 e empatar por 1 a 1 a série semifinal da Conferência do Leste que será definida em melhor-de-sete partidas.