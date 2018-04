Durant é afastado no Thunder e pode perder resto da temporada

O astro Kevin Durant definitivamente vai querer esquecer a temporada 2014/2015 da NBA. Em meio a uma série de lesões, a expectativa era de que o ala voltasse a atuar em breve pelo Oklahoma City Thunder, mas a esperança foi por água abaixo nesta sexta-feira. A franquia informou que o jogador foi afastado por tempo indefinido de todas as atividades e pode perder o restante da competição.

Durant está afastado do basquete desde o dia 19 de fevereiro, quando enfrentou o Memphis Grizzlies. Quatro dias depois, passou por uma cirurgia no pé direito para retirada de um parafuso que havia sido colocado após uma fratura sofrida ainda na pré-temporada.

"Neste momento, nós decidimos tirá-lo da quadra para que as pessoas que são especialistas possam fazer o diagnóstico médico", explicou o gerente geral do Thunder, Sam Presti. "Quando ele estiver apto a jogar sem esse incômodo, estará de volta às quadras."

No início do mês, o técnico do Thunder, Scott Brooks, chegou a dizer que o jogador deveria voltar a jogar em "uma ou duas semanas". Só que as dores no tornozelo de Durant voltaram à medida que ele intensificou os treinos. Por isso, a comissão técnica decidiu afastá-lo novamente. O jogador passará por exames médicos nos próximos dias para determinar a gravidade do novo problema.

Por conta da fratura na pré-temporada, Durant já havia perdido os primeiros 17 jogos do Thunder na competição. No total, o MVP (jogador mais valioso) da temporada passada atuou em somente em 27 das 68 partidas da equipe até o momento, se tornando baixa fundamental em um elenco que luta para ir aos playoffs da Conferência Oeste.

Sem seu principal jogador, o Thunder viu Russell Westbrook assumir o protagonismo, mesmo também envolto em lesões. O time, aliás, tem sofrido com muitos problemas nesta temporada. No início da semana Serge Ibaka passou por artroscopia no joelho e também pode ficar fora do resto da competição. Ainda assim, a equipe de Oklahoma City continua na briga por uma vaga nos playoffs, em oitavo no Oeste, com 38 vitórias.