Durant faz 41 pontos e Thunder vence 30º jogo na NBA

PHOENIX - O Oklahoma City Thunder se tornou a primeira equipe a conquistar 30 vitórias na temporada 2012/2013 da NBA ao derrotar o Phoenix Suns por 102 a 90, fora de casa, na rodada de segunda-feira. Kevin Durant liderou o Thunder e foi o cestinha da partida com 41 pontos, sendo 27 deles anotados no segundo tempo. Este foi o quarto jogo em que ele marcou ao menos 40 pontos neste campeonato.

Russel Westbrook também se destacou na partida ao fazer 36 pontos para o Thunder, que agora soma quatro vitórias consecutivas e está com a melhor campanha da NBA, com 30 triunfos e apenas oito derrotas. Shannon Brown anotou 21 pontos para o Suns, Marcin Gortat somou 19 pontos e 15 rebotes e Michael Beasley terminou o duelo com 14 pontos e 11 rebotes.

Equipe de pior campanha nesta temporada, o Washington Wizards conquistou a sua terceira vitória consecutiva ao derrotar, na noite de segunda, o Orlando Magic por 120 a 91, em casa. Emeka Okafor foi o principal destaque da equipe ao somar 19 pontos e 11 rebotes, enquanto John Wall fez 12 pontos e deu seis assistências na sua segunda partida na temporada. Ele ficou afastado das outras 22 por causa de uma lesão no joelho esquerdo.

O Wizards somava quatro vitórias em 32 partidas até triunfar nos últimos três jogos, todos em casa, contra Thunder, Atlanta Hawks e Magic. O brasileiro Nenê Hilário atuou por 15 minutos, com três rebotes e dois pontos. Pela equipe de Orlando, Jameer Nelson somou 19 pontos e 12 assistências e Nikola Vucevic fez 13 pontos e conseguiu 13 rebotes.

O Utah Jazz conseguiu frear a reação do Miami Heat para derrotá-lo por 104 a 97, em casa, na noite de segunda. Al Jefferson marcou 23 pontos para a equipe, um a mais do que Gordon Hayward, que anotou uma cesta decisiva quando faltavam 40 segundos para o encerramento do duelo, o que deixou o Jazz com uma vantagem de sete pontos (100 a 93). O Heat chegou a estar perdendo por uma diferença de 21 pontos durante o terceiro período, mas reagiu, liderado por LeBron James, cestinha da partida com 32 pontos. Seu esforço, porém, não foi suficiente para impedir o triunfo do Jazz.

Com facilidade, o Boston Celtics venceu o Charlotte Bobcats, em casa, por 100 a 89. Rajon Rondo fez 17 pontos, deu 12 assistência e obteve 10 rebotes para conseguir o seu terceiro "triple-double" na temporada e o 26º da sua carreira. Já Paul Pierce marcou 19 pontos no sexto triunfo consecutivo do Celtics. O brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por quatro minutos, com quatro pontos e um rebote. Hakim Warrick e Ramo Sessions anotaram 16 pontos cada para o Bobcats, que perdeu o terceiro jogo seguido e venceu apenas dois dos últimos 25.

Apesar da ausência de Chris Paul, afastado por causa de uma lesão no joelho direito, o Los Angeles Clippers não teve problemas para vencer o Memphis Grizzlies por 99 a 73, fora de casa, na noite de segunda. Os reservas Jamal Crawford e Matt Barnes se destacaram pela equipe. Zach Randolph fez 15 pontos e conseguiu 12 rebotes para o Grizzlies, que não contou com Rudy Gay, liberado para acompanhar o funeral da sua avó.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Washington Wizards 120 x 91 Orlando Magic

Boston Celtics 100 x 89 Charlotte Bobcats

Chicago Bulls 97 x 58 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 73 x 99 Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks 113 x 98 Minnesota Timberwolves

Utah Jazz 104 x 97 Miami Heat

Phoenix Suns 90 x 102 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 124 x 118 Cleveland Cavaliers

Confira os jogos da rodada desta terça-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x New Orleans Hornets

Charlotte Bobcats x Indiana Pacers

Brooklyn Nets x Toronto Raptors

Houston Rockets x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks