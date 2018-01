Kevin Durant faz 'triple-double' em vitória do Oklahoma City Thunder

Kevin Durant, Serge Ibaka e Russell Westbrook mostraram, na noite de quinta-feira, a força do elenco do Oklahoma City Thunder. Dois deles deram 10 assistências, outros dois pegaram 10 ou mais rebotes e os três passaram dos 23 pontos. Com grande atuação dos três, o Thunder venceu o Atlanta Hawks por 107 a 94 na NBA.

Durant esteve especialmente bem. Pela sétima vez na carreira o cestinha de quatro temporadas da NBA alcançou um ''triple-double'', de 12 rebotes, 10 assistências e 25 pontos. Pela segunda vez desde que ele e Westbrook atuam juntos, ambos alcançaram dois dígitos em assistências, já que o armador também deu 10 passes decisivos na partida, anotando outros 23 pontos.

Para completar, Ibaka foi mais uma vez muito bem no garrafão, com 10 rebotes e 23 pontos. Pelo lado do Atlanta, Kent Bazemore saiu do banco para anotar 22, mas nada que impedisse a 14.ª vitória do Thunder, o terceiro colocado do Oeste. O Hawks ocupa apenas o oitavo lugar do Leste, também com 14 triunfos, mas em dois jogos a mais.

Quem também se destacou na noite de quinta-feira na NBA foi o armador Rajon Rondo. Mesmo sem conseguir seu quinto triple-double da temporada, ficando faltando um rebote, ao menos ele foi decisivo para a vitória do Sacramento King sobre o New York Knicks por 99 a 97, na Califórnia.

Rondo fechou a partida com 16 pontos, 12 assistências, nove rebotes e uma enterrada. Essa última estatística é importante porque, segundo ele, há três anos ele não pontuava assim - ele tem 1,85m. Pelo Knicks, Carmelo Anthony anotou 23 pontos e pegou 14 rebotes. Os dois times têm campanhas negativas, fora da zona de classificação para os playoffs.

Em Chicago, o Bulls conseguiu uma vitória apertada sobre o Los Angeles Clippers, por 83 a 80, com Chris Paul errando a bola que poderia ser decisiva, de três, no último lance do jogo. Pau Gasol foi o cestinha da partida, com 14 pontos, levando o Chicago ao quinto lugar do Leste. O Clippers é quarto no Oeste.

Já o Philadelphia 76ers perdeu mais uma, desta vez para o Brooklyn Nets, por 100 a 91, em Nova York. O Sixers, uma das equipes mais tradicionais da NBA, venceu só um jogo em 23 partidas. O Nets não vai muito melhor e é penúltimo no Leste, só à frente do rival da Filadélfia.

ACOMPANHE OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA NA NBA:

Indiana Pacers x Miami Heat

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Boston Celtics x Golden State Warriors

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies x Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans x Washington Wizards

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers

Phonix Suns x Portland Trailblazers