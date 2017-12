Com 44 pontos de Durant, Thunder bate Knicks na prorrogação

O Oklahoma City Thunder contou mais uma vez com uma grande atuação de Kevin Durant para vencer na rodada de terça-feira da NBA. Terceira colocada do Oeste, a equipe chegou ao 34.º triunfo na temporada ao fazer 128 a 122 sobre o New York Knicks, mesmo fora de casa, resultado que manteve o time nova-iorquino fora da zona de playoffs da Conferência Leste.

Foi a 25.ª derrota dos Knicks, décimo colocado do Leste, que até soube superar a ausência de seu astro Carmelo Anthony e endureceu o jogo com os 21 pontos de Langston Galloway e os 19, além de 10 rebotes, de Derrick Williams. Mas Durant apareceu no momento certo, marcou 44 pontos, sendo sete na prorrogação, e ainda pegou 14 rebotes para liderar o Thunder.

Russell Westbrook (30 pontos, 10 assistências e oito rebotes) e Serge Ibaka (12 pontos e 17 rebotes) também foram importantes, mas foi mesmo Durant o destaque do Thunder. Foi ele o responsável por levar o jogo para a prorrogação com um arremesso a 15 segundos para o fim. Arron Afflalo ainda teve a chance de garantir a vitória aos Knicks, mas, bem marcado, desperdiçou.

Em Indianápolis, o Indiana Pacers também desperdiçou uma chance no fim e acabou derrotado por 91 a 89 pelo Los Angeles Clippers na terça-feira. Foi a 29.ª vitória do time californiano, quarto colocado da Conferência Oeste. No Leste, os Pacers são o oitavo, com 23 triunfos. Sem o lesionado Blake Griffin, Chris Paul liderou os Clippers com 26 pontos, além de sete assistências e seis rebotes. J.J. Redick ainda contribuiu com 19 pontos. Pelo Pacers, Paul George marcou 31 pontos, pegou 11 rebotes e foi o responsável por manter a equipe no jogo nos segundos finais, mas uma reposição errada de bola nos últimos segundos enterrou qualquer chance de virada.

Quem não perdeu a chance de garantir o resultado para sua equipe foi Dirk Nowitzki. Com um arremesso a dois segundos para o fim, o alemão foi o responsável pela suada vitória do Dallas Mavericks sobre o Los Angeles Lakers por 92 a 90, fora de casa. Foi 26.º triunfo dos Mavericks, sexto colocado do Oeste, contra nove dos Lakers, o pior da conferência. Nowitzki (13 pontos) estava longe de seus melhores dias, mas, mesmo bem marcado por Julius Randle, acertou o arremesso que selou o resultado. O cestinha do time, no entanto, foi o reserva J.J. Barea, com 18 pontos. Mesmo número de Jordan Clarkson, que liderou os Lakers em mais uma ausência de Kobe Bryant. Marcelinho Huertas não saiu do banco.

Já Nenê foi titular e marcou 10 pontos, mas não impediu a derrota do Washington Wizards para o Toronto Raptors por 106 a 89, no Canadá. Foi a nona vitória seguida do Raptors, vice-líder do Leste. Kyle Lowry comandou o resultado com 29 pontos, enquanto Lucas Bebê marcou três em pouco mais de um minuto em quadra.

Confira os resultados de terça-feira da NBA:

Indiana Pacers 89 x 91 Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers 113 x 103 Phoenix Suns

Brooklyn Nets 98 x 112 Miami Heat

New York Knicks 122 x 128 Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors 106 x 89 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 107 x 100 Orlando Magic

Portland Trail Blazers 112 x 97 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 90 x 92 Dallas Mavericks

Acompanhe as partidas da NBA nesta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers x Phoenix Suns

Boston Celtics x Denver Nuggets

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks x Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Utah Jazz x Charlotte Hornets

Golden State Warriors x Dallas Mavericks