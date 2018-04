Durant passará por nova cirurgia e está fora da temporada

O temor dos torcedores do Oklahoma City Thunder se confirmou nesta sexta-feira e a franquia anunciou que o astro Kevin Durant está mesmo fora do restante da temporada da NBA. As insistentes dores no pé direito obrigarão o ala a passar por uma nova cirurgia no local, que deverá tirá-lo de quadra por um período de quatro a seis meses, impossibilitando seu retorno até para os playoffs.

O anúncio encerra uma temporada para ser esquecida por Durant. Depois de ser eleito o MVP (jogador mais valioso) da NBA em 2013/2014, o ala sofreu com uma sequência de lesões e sequer estabeleceu uma série de partidas consecutivas na atual edição da competição. Tudo começou com uma fratura sofrida no pé direito ainda durante a pré-temporada, quando passou pela primeira cirurgia.

Durant atuou em somente 27 jogos do Thunder na temporada, sendo o último em 19 de fevereiro, contra o Memphis Grizzlies. Quatro dias depois, passou por nova cirurgia no pé, para retirada de um parafuso colocado no primeiro procedimento. Quando a expectativa era sobre seu retorno, a franquia anunciou na semana passada, que ele estava afastado das atividades por tempo indeterminado, dando um prenúncio do que aconteceria nesta sexta.

"Muitas conferências e discussões com um time especialista concluíram que, enquanto boa parte da dor no pé de Kevin estava relacionada a uma inflamação no osso e diminuiria com o descanso, o processo de avaliação também determinou que a fratura de seu quinto metatarso, que havia mostrado significante evolução, estava mostrando agora sinais de regressão", explicou o Thunder em comunicado.

Por conta disso, foi decidido que o ala passará pela cirurgia, marcada para a semana que vem, em Nova York. "Para encerrar a regressão do estado da fratura, um procedimento de enxerto ósseo seria a opção mais proativa e recomendada. O enxerto ósseo é um procedimento que acontece em somente cinco a oito por cento destes casos. Enquanto estamos todos desapontados que Kevin tenha entrado neste grupo, estamos confiantes porque o procedimento tem historicamente provido estabilidade e saúde a longo prazo."

Sem seu principal jogador nas últimas partidas, o Thunder viu Russell Westbrook assumir o protagonismo, mesmo também envolto em lesões. O time, aliás, tem sofrido com muitos problemas nesta temporada. No início da semana passada Serge Ibaka passou por artroscopia no joelho e também deve ficar fora do resto da competição. Ainda assim, a equipe de Oklahoma City continua bem na briga por uma vaga nos playoffs, em oitavo no Oeste, com 41 vitórias.