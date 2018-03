É Hortência, no mundo das idéias Hortência de Fátima Marcari passou boa parte da vida trabalhando o físico e a mente, concentrada em jogos para decisões trabalhadas e ao mesmo tempo muito rápidas, arriscadas. Na maior parte das vezes, foi bem sucedida. Tem seu lugar em meio às grandes jogadoras de basquete do mundo. Agora, vive de idéias. E está adorando. Na verdade, são idéias com foco, para atingir objetivos certeiros, com a mesma precisão que costumava arremessar e sair vibrando com a cesta alcançada. Idéias de marketing. Leia mais no Jornal da Tarde