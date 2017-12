Eletrobras vai patrocinar o basquete A seleção masculina de basquete terá patrocínio da Eletrobrás. A empresa, que apóia a seleção feminina há um ano, terá uma ação para o esporte, incluindo as duas equipes. A equipe masculina disputará o Pré-Mundial da República Dominicana, de 24 de agosto a 4 de setembro, buscando vaga para o Mundial do Japão, em 2006. As meninas não dependem de classificação - como país-sede o Brasil garante presença no Mundial. Sem patrocínio desde 2001, o desafio será formar um time masculino competitivo com os atletas que atuam na NBA e na Europa.