Em 9ª vitória seguida, Warriors faz 149 pontos, arrasa o Lakers e se vinga

Surpreendido pelo Los Angeles Lakers no primeiro jogo desta temporada, o Golden State Warriors se vingou em grande estilo na rodada desta quarta-feira à noite da NBA. Em um duelo encerrado já na madrugada desta quinta (no horário de Brasília), os atuais vice-campeões da liga de basquete dos Estados Unidos massacraram o adversário por 149 a 106, em casa, e de quebra conquistaram a nona vitória seguida.

Com o expressivo resultado (também por ter marcado quase 150 pontos), o time de Oakland passou a contabilizar 13 triunfos em 15 partidas e se manteve na vice-liderança da Conferência Oeste, na qual o Lakers fecha a zona de classificação para os playoffs, em oitavo lugar, agora com oito derrotas em 16 jogos.

Curiosamente, Warriors e Lakers voltam a se enfrentar já nesta sexta-feira, desta vez no Staples Center, em Los Angeles, onde a equipe da Califórnia levou a melhor no primeiro duelo entre os times nesta temporada e poderá dar uma resposta aos seus torcedores.

Neste último duelo, porém, o Golden State passeou e já ao final do segundo quarto contabilizava assombrosos 80 pontos. O grande nome da equipe voltou a ser o astro Stephen Curry, autor de 31 pontos e nove assistências, sendo que acertou sete de 12 arremessos que arriscou da linha dos três pontos.

Também com as mãos calibradas, Kevin Durant e Klay Thompson marcaram 28 e 26 pontos, respectivamente, enquanto até o reserva Ian Clark saiu do banco para jogar por 18 minutos e ajudar a equipe da casa com outros 20 pontos. Já Draymond Green esteve discreto na parte ofensiva, com apenas cinco pontos, mas ficou muito próximo de atingir um "double-double" ao somar 11 assistências e nove rebotes.

O brasileiro Anderson Varejão, por sua vez, foi utilizado pelo Warriors neste duelo e ajudou a sua equipe com quatro pontos, três rebotes e duas assistências nos seis minutos em que esteve em quadra.

CLIPPERS MANTÉM LIDERANÇA

Se o Warriors atropelou, o Los Angeles Clippers se manteve na liderança isolada da Conferência Oeste, agora com 14 vitórias em 16 jogos, ao derrotar o Dallas Mavericks por 124 a 104, fora de casa, em outro confronto da rodada desta quarta-feira.

Assim, a equipe da Califórnia passou a ostentar 14 vitórias em 16 jogos e impôs ao time do Texas a sua 12ª derrota em 14 partidas, retrospecto que o deixa na lanterna do Oeste e na última posição geral da NBA até aqui.

Um dos principais destaques do jogo foi Austin Rivers, filho do técnico Doc Rivers, que terminou como um dos cestinhas da partida pelos visitantes ao marcar 22 pontos, sendo 21 deles por meio de seis cestas convertidas em sete tentativas da linha dos três. Chris Paul, com 18 pontos, foi o segundo maior destaque do Clippers.

Harrison Barnes também somou 22 pontos pelo time da casa, que voltou a contar com Dirk Novitzki após o astro alemão ficar oito partidas fora por causa de problemas médicos. E, fora de ritmo, ele atuou por apenas 20 minutos, mas ajudou a equipe com dez pontos, seis rebotes e uma assistência.

CAVALIERS VENCE OUTRA

Em grande jogo da rodada desta quarta-feira, o Cleveland Cavaliers foi a 11 triunfos em 13 partidas na liderança da Conferência Leste ao bater o Portland Trail Blazers por 137 a 125, em casa.

Em uma partida de altíssimo nível técnico, Kevin Love e LeBron James lideraram os atuais campeões da NBA rumo ao triunfo. O primeiro deles foi um dos cestinhas do jogo, ao lado de Damian Lillard, do Blazers, com 40 pontos. Já o grande astro do Cavaliers conseguiu um "triple-double" de 31 pontos, dez rebotes e 13 assistências.

Love, por sua vez, quebrou o recorde de pontos de um mesmo jogador da história do seu time em um primeiro quarto, no qual marcou incríveis 34 dos 40 que fez em toda a partida, na qual Kyrie Irving foi outro destaque ofensivo pelos anfitriões ao fazer 20 pontos.

O resultado deixou o Blazers fora da zona de classificação para os playoffs, na nona posição do Leste, agora com nove derrotas em 17 partidas.

O Atlanta Hawks, por sua vez, se garantiu na terceira posição do Leste ao bater o Indiana Pacers por 96 a 85, fora de casa, onde foi liderado por grande atuações de Dwight Howard e Paul Millsap. Ambos contabilizaram dois dígitos em dois fundamentos, sendo que o primeiro deles fez 23 pontos e pegou incríveis 20 rebotes, enquanto o segundo marcou 23 pontos e apanhou 11 rebotes. Décimo colocado do Leste, o Pacers teve Thaddeus Young como cestinha do confronto, com 24 pontos.

SPURS GANHA A 7ª SEGUIDA

O San Antonio Spurs segue embalado na NBA. O time alcançou a sua sétima vitória seguida ao bater o Charlotte Hornets por 119 a 114, fora de casa, na rodada desta quarta-feira. Assim, se garantiu na terceira posição da Conferência Oeste, agora com 12 triunfos em 15 partidas.

Khawi Leonard, com 30 pontos, foi o grande nome do Spurs, enquanto Kamba Walker contabilizou 26 pela equipe da casa, sexta colocada do Leste, agora com seis derrotas em 14 partidas disputadas.

DUELO BRASILEIRO

Já o Toronto Raptors assegurou a terceira posição do Leste nesta rodada ao passar pelo Houston Rockets por 115 a 102, também fora de casa, no jogo que também marcou o duelo entre os brasileiros Lucas Nogueira, do time canadense, e Nenê. O primeiro deles jogou por 17 minutos, nos quais marcou apenas um ponto e somou mais dois rebotes e duas assistências. Já Nenê atuou por apenas seis minutos, fazendo dois pontos e apanhando um rebote.

Os grandes nomes da equipe visitante foram DeMar DeRozan, cestinha do time com 24 pontos, enquanto o lituano Jonas Valanciunas fez um "double-double" de 15 pontos e 16 rebotes.

Pelo Rockets, James Harden voltou a brilhar em mais uma partida ao ser o cestinha do jogo, com 29 pontos, e ainda contabilizar 15 assistências, mas o resto do time esteve bem abaixo do astro, fato que pesou para a derrota que deixou a equipe de Houston em quinto lugar do Oeste, agora superado por seis vezes em 15 jogos nesta temporada regular.

A rodada cheia desta quarta-feira contou com 13 jogos, sendo que a NBA não contará com partidas nesta quinta, antes de ser retomada na sexta com dez confrontos.

Confira os resultados da rodada desta quarta-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 99 x 104 Memphis Grizzlies

Charlotte Hornets 114 x 119 San Antonio Spurs

Orlando Magic 87 x 92 Phoenix Suns

Cleveland Cavaliers 137 x 125 Portland Trail Blazers

Indiana Pacers 85 x 96 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 92 x 111 Boston Celtics

Detroit Pistons 107 x 84 Miami Heat

Houston Rockets 102 x 115 Toronto Raptors

Dallas Mavericks 104 x 124 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 108 x 83 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 117 x 96 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 149 x 106 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 116 x 101 Oklahoma City Thunder