Mal na NBA, Brooklyn Nets anuncia demissão de técnico e gerente

O Brooklyn Nets anunciou neste domingo a demissão do técnico Lionel Hollins e do gerente-geral Billy King em meio a pior temporada da equipe na NBA desde que se mudou de New Jersey, na temporada 2012/2013.

A direção do time informou que o assistente Tony Brown assumirá a função de treinador interino e o cargo de gerente geral permanecerá em aberto até que um novo dirigente seja contratado.

O Nets tem a terceira pior campanha da atual temporada, com 10 vitórias em 37 jogos. Só fica à frente do Phildadelphia 76ers e do Los Angeles Lakers. "Está claro pela nossa atual campanha que precisamos de um novo líder", informou o proprietário da franquia Mikhail Prokhorov em comunicado. "Com a administração do basquete e o treinador correto em seu lugar, vamos criar uma cultura vencedora e uma identidade. E dar ao Brooklyn uma equipe que possa se orgulhar e desfrutar em ver."

Quando assumiu o cargo, em 2010, King recebeu como meta ganhar um campeonato nos primeiros cinco anos de trabalho. Para isso recebeu "carta branca" para gastar e trouxe jogadores como Deron Williams, Joe Johnson, Paul Pierce e Kevin Garnett.

O título não veio e, destes, apenas Johnson continua na equipe, pois nesse meio tempo a gerência optou por cortar gastos. O Nets então deixou de ser competitivo e tem poucas esperanças de consertar os erros em um futuro próximo, já que sua prioridade em contratar no próximo recrutamento, o Draft da NBA, foi cedido ao Boston Celtics, como parte do pagamento na compra de Pierce e Garnett em 2013.