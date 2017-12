Em boa fase, Unit joga Liga Sul-Americana O campeão venezuelano, Marinos de Oriente, e o brasileiro Unit/Uberlândia, líder do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, são os favoritos no Grupo D da Liga Sul-Americana. Marinos, Uberlândia, Salle de Equador e Paisas de Medellín, Colômbia, jogam desta sexta-feira a domingo, por duas vagas às quartas-de-final do torneio, em Puerto La Cruz. O COC/Ribeirão jogará no Grupo B.