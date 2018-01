Em duelo de brasileiros, Warriors vencem Jazz em Oakland

Em duelo de brasileiros na NBA, Leandrinho levou a melhor sobre Raulzinho na noite desta quarta-feira quando o Golden State Warriors venceu o Utah Jazz por 103 a 85, em casa, na rodada marcada por um grande feito do veterano alemão Dirk Nowitzki. Ao comandar o Dallas Mavericks na vitória sobre o Brooklyn Nets por 119 a 118, ele superou Shaquille O'Neal e se tornou o sexto maior pontuador da história da NBA.

Jogando em casa, o Warriors não teve maior problema para somar sua terceira vitória consecutiva, tentando retomar uma boa sequência após ter encerrada sua série invicta de 24 jogos na temporada - 28, levando em conta a reta final do campeonato passado. Com apenas uma derrota em 28 partidas, o atual campeão segue com a melhor campanha da temporada.

Para tanto, contou novamente com boa atuação de Stephen Curry, responsável por 16 pontos e nove assistências. Desta vez, o MVP da temporada passada foi ofuscado pelos 20 pontos de Klay Thompson, cestinha da partida.

Na briga particular entre os brasileiros, Leandrinho se saiu melhor. Mesmo começando no banco de reservas, anotou oito pontos. Raulzinho, titular, registrou apenas dois pontos e dois rebotes. Apesar do 15º revés na temporada, o Jazz ocupa o oitavo lugar da Conferência Oeste, com 12 derrotas.

Na liderança da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers venceu mais uma, ao superar o New York Knicks por 91 a 84, em casa. A equipe sustentou a boa vantagem na ponta da tabela ao obter sua 19ª vitória, a sexta consecutiva na temporada - tem sete derrotas.

LeBron James, como de costume, liderou o Cavaliers, com seus 24 pontos, nove rebotes e cinco assistências. Kevin Love se destacou com um "double-double" de 23 pontos e 13 rebotes. O brasileiro Anderson Varejão ficou de fora por decisão do treinador. Pelo lado do Knicks, o letão Kristaps Porzingis repetiu o desempenho de Love, com um "double-double" de 23 pontos e 13 rebotes.

Em Nova York, o Dallas Mavericks sofreu para derrotar o Brooklyn Nets na prorrogação, por apenas um ponto de diferença: 119 a 118. Mas o maior destaque do jogo não foi o placar. Dirk Nowitzki se tornou o sexto maior pontuador da história da NBA ao marcar 22 pontos na partida.

Com estes pontos, alcançou os 28.609, superando Shaquille O''Neal, que ocupava o sexto posto, com 28.596 pontos. O quinto colocado desta lista é Wilt Chamberlainm, com 31.419, marca ainda distante para Nowitzki.

Além de brilhar com a pontuação histórica, o alemão se destacou ao anotar os pontos decisivos para a 16ª vitória do Mavericks na temporada. Foi sua cesta, a 19 segundos do fim, que garantiu o triunfo dos visitantes na prorrogação. A equipe ocupa a quarta colocação da Conferência Oeste (tem 13 derrotas).

Em outros bons duelos desta rodada, o Oklahoma City Thunder derrotou o Los Angeles Lakers por 120 a 85, fora de casa, enquanto o Atlanta Hawks, do brasileiro Tiago Splitter, bateu o Detroit Pistons por 107 a 100.

No primeiro, Kobe Bryant chegou a marcar 19 pontos, mas não foi o suficiente para o Lakers resistir ao Thunder, de Russell Westbrook (23 pontos) e Kevin Durant (21). O time é o terceiro colocado do lado Oeste, com 20 vitórias e nove derrotas. O Lakers segue na lanterna com apenas cinco vitórias e 24 derrotas.

Em Atlanta, Splitter exibiu sua melhor performance desde que chegou à equipe, no início da temporada. O pivô registrou 11 pontos, quatro rebotes e uma assistência, ajudando o Hawks a vencer o Pistons. A equipe do brasileiro ocupa a segunda posição na Conferência Leste, com 19 triunfos e 12 derrotas, atrás apenas do líder Cleveland Cavaliers. O Pistons é o oitavo, com 17 vitórias e 13 derrotas.

CONFIRA OS RESULTADOS

Washington Wizards 100 x 91 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 104 x 101 Houston Rockets

Cleveland Cavaliers 91 x 84 New York Knicks

Charlotte Hornets 89 x 102 Boston Celtics

Indiana Pacers 106 x 108 Sacramento Kings

Brooklyn Nets 118 x 119 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 113 x 100 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 107 x 100 Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves 83 x 108 San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans 115 x 89 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 96 x 104 Denver Nuggets

Golden State Warriors 103 x 85 Utah Jazz

Los Angeles Lakers 85 x 120 Oklahoma City Thunder