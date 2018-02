Em duelo de brasileiros, Leandrinho leva a melhor sobre Nenê Em 34 minutos em quadra, Leandrinho anotou 19 pontos, deu cinco assistências e pegou três rebotes. Com essa atuação, ele ajudou o Phoenix Suns a superar uma desvantagem de 18 pontos e vencer o Denver Nuggets, de Nenê, por 125 a 108. O destaque da partida foi o ala Shawn Marion, que marcou 33 pontos. Com a vitória, o Suns se vingou da derrota por 131 a 107 para o Nuggets, no dia 17 de março, e manteve o segundo lugar da Conferência Oeste da NBA, garantindo a vaga nos playoffs. O Nuggets (35-36), com três derrotas seguidas, está em segundo lugar na Divisão Noroeste e sétimo na Conferência Oeste. O ala Carmelo Anthony liderou o ataque com 32 pontos e 10 rebotes. Nenê marcou 18 pontos em 36 minutos, com 7 de 11 arremessos de quadra, 4 de 5 lances livres, nove rebotes e uma assistência. Já no Ginásio Staples Center, em Los Angeles, o armador Kobe Bryant brilhou a marcar 53 pontos para os Lakers, o que não foi o suficiente para evitar a derrota dos anfitriões para o Houston Rockets por 107 a 104. O destaque da equipe de Houston foi o pivô chinês Yao Ming, que anotou 39 pontos e pegou 11 rebotes. O ala-armador Tracy McGrady ainda fez mais 30 para os visitantes. Bryant conseguiu acertar um arremesso de três pontos no fim do tempo regulamentar, empatando o jogo. Na prorrogação, tentou repetir a dose, mas a bola não entrou e os Rockets ficaram com a vitória. Outros resultados da rodada: Philadelphia 76ers 88 x 82 Boston Celtics Washington Wizards 118 x 123 Toronto Raptors Charlotte Bobcats 97 x 81 Milwaukee Bucks Minnesota Timberwolves 77 x 92 Miami Heat San Antonio Spurs 102 x 93 Utah Jazz Detroit Pistons 110 x 105 New Jersey Nets Orlando Magic 95 x 87 Indiana Pacers Dallas Mavericks 105 x 103 New York Knicks Seattle Supersonics 120 x 93 Memphis Grizzlies Sacramento Kings 101 x 105 Los Angeles Clippers