Em jogo de desfalcados, Denver derrota o Milwaukee na NBA Com inúmeros desfalques em ambos os lados, o Denver Nuggets se saiu melhor em quadra e derrotou o Milwaukee Bucks por 104 a 92, no Colorado, na noite desta segunda-feira, em mais uma rodada da temporada regular da NBA. Sem os astros Carmelo Anthony (Denver, que está suspenso) e Michael Redd (Milwaukee, lesionado), quem se destacou foram os armadores Allen Iverson e Earl Boykins, autores de 23 e 26 pontos, respectivamente, para a equipe da casa. Agora com 17 vitórias e 15 derrotas, o Denver divide a segunda colocação da Divisão Noroeste com o Minnesota Timberwolves. Do banco de reservas, o ala/pivô brasileiro Nenê jogou apenas 15 minutos, marcou sete pontos e pegou quatro rebotes. O Milwaukee, com três derrotas consecutivas, segue na lanterna da Divisão Central (16-18). Mesmo jogando fora de casa, o Houston Rockets se impôs e ganhou do Chicago Bulls por 84 a 77. Sem o pivô chinês Yao Ming, machucado, o armador Tracy McGrady foi o destaque da equipe texana ao marcar 31 pontos, dar oito assistências e pegar seis rebotes. Pelo Chicago, o armador reserva Ben Gordon foi o melhor com 24 pontos. Na outra partida da rodada, o Los Angeles Clippers venceu o New Orleans Hornets por 100 a 90, em Oklahoma City, e segue na luta por melhores posições na Divisão do Pacífico. Com 16 vitórias e 19 derrotas, o time da Califórnia está na quarta colocação.