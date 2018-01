Em jogo de desfalques, Warriors bate Rockets e abre vantagem na NBA

Em duelo direto na briga pela liderança da Conferência Oeste da NBA, o Golden State Warriors sofreu menos com seus desfalques do que o Houston Rockets e venceu o rival por 124 a 114, fora de casa, na noite desta quinta-feira. As duas equipes entraram em quadra com baixas de peso. Os visitantes não tiveram Kevin Durant, enquanto os anfitriões não puderam contar com James Harden, dois dos principais jogadores da atualidade.

+ ESPECIAL - Relembre a conquista do Brasil sobre os EUA, no Pan de 1987

Durant ficou de fora por conta de dores na panturrilha direita - teve o retorno de Andre Iguodala como compensação. Harden, por sua vez, sofreu com um estiramento no tendão esquerdo e também nem entrou em quadra. O Rockets ainda teve as baixas de Luc Mbah a Moute e do brasileiro Nenê, que se recupera de uma contusão no joelho direito.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem Durant, o Warriors contou com a dupla Stephen Curry e Klay Thompson. O primeiro anotou 29 pontos e nove rebotes e o segundo, 28 pontos. Para ajudar, Draymond Green registrou um "triple-double" de 17 pontos, 14 rebotes e dez assistências.

Mesmo com este inspirado trio, os visitantes demoraram para engrenar na partida. O Rockets liderou o primeiro quarto e só começou a ceder espaço no segundo. A partir do terceiro, o Warriors assumiu a liderança de vez e, no último período, deslanchou no placar, abrindo dois dígitos de vantagem.

Com o triunfo no confronto que reuniu os dois melhores ataques da temporada, o Warriors abriu vantagem na liderança da Conferência Oeste. Agora sustenta a ponta com 31 triunfos e oito derrotas, contra 27 vitórias e dez derrotas do Rockets. Atuais campeões, o Warriors é o dono da melhor campanha da NBA até agora. E o rival detém a terceira melhor marca.

No outro jogo da rodada desta quinta, Russel Westbrook liderou mais uma vez o Oklahoma City Thunder no triunfo sobre o Los Angeles Clippers por 127 a 117, fora de casa. O astro registrou mais um "triple-double" de 29 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Mas o cestinha da partida foi o seu companheiro de time, Paul George. Ele anotou 32 pontos

Pelo Clippers, os destaques foram DeAndre Jordan e Blake Griffin. O primeiro teve um "double-double" de 26 pontos e 17 rebotes, enquanto Griffin contribuiu com 24 pontos.

Com o triunfo, o Thunder segue na briga pelas primeiras posições da Conferência Oeste. É o quinto colocado, com 22 vitórias e 17 derrotas. Já o Clippers continua tentando entrar na zona de classificação aos playoffs. Na nona colocação, a uma posição da zona, exibe 17 triunfos e 20 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Houston Rockets 114 x 124 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 117 x 127 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Boston Celtics x Minnesota Timberwolves

Miami Heat x New York Knicks

Milwaukee Bucks x Toronto Raptors

Dallas Mavericks x Chicago Bulls

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Denver Nuggets x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x Washington Wizards

Portland Trail Blazers x Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers x Charlotte Hornets