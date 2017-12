Em Londres, Nuggets massacram Pacers e espantam má fase na NBA

Pela sétima vez desde 2011, a cidade de Londres recebeu nesta quinta-feira uma partida da temporada regular da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos. Na O2 Arena, que recebe grandes eventos esportivos e culturais, Denver Nuggets e Indiana Pacers se enfrentaram e a franquia do Colorado se deu melhor ao ganhar com facilidade por 140 a 112.

Há seis anos, dois jogos da NBA foram realizados na capital da Inglaterra. Depois de passar 2012 em branco, a liga promoveu partidas em 2013, 2014, 2015, 2016 e agora em 2017. Milwaukee Bucks, New York Knicks, Atlanta Hawks, Detroit Pistons, Toronto Raptors e Brooklyn Nets, na época New Jersey Nets, foram os times que jogaram em solo londrino.

Com a vitória, o Denver Nuggets colocou fim a uma série de cinco derrotas seguidas - para Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Golden State Warriors e Philadelphia 76ers. Agora com 15 triunfos e 23 derrotas, o time do Colorado se aproxima da zona de classificação da Conferência Oeste aos playoffs.

Do lado do Indiana Pacers, decepção pelo primeiro revés após cinco vitórias consecutivas - contra New York Knicks, Brooklyn Nets, Detroit Pistons, Orlando Magic e Chicago Bulls. A equipe, com desempenho de 20 triunfos e 19 derrotas, buscava se aproximar do quarto lugar na Conferência Leste.

O destaque do jogo pelo Denver Nuggets foi o sérvio Nikola Jokic com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos). Ele anotou 22 pontos, pegou 10 rebotes e deu 7 assistências, ficando muito perto de anotar um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos). Wilson Chandler também foi bem, com 21 pontos, 8 rebotes e 7 assistências.

Pelo lado do Indiana Pacers, C.J. Miles foi quem teve o melhor desempenho ao converter 20 pontos e apanhar quatro rebotes. Paul George, principal nome da equipe, teve atuação discreta com 10 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.