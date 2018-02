Em noite de Bryant, Lakers quebram seqüência dos Mavericks O ala-armador do Los Angeles Lakers Kobe Bryant teve o apoio do reserva Sasha Vujacic para quebrar a seqüência de 13 vitórias consecutivas do Dallas Mavericks e, além disso, deu o 900.º triunfo como profissional ao treinador Phil Jackson. Enquanto Vujacic foi protagonista do lance decisivo com uma cesta de três pontos a 28,5 segundos do final, Bryant liderou o ataque para que os Lakers batessem os Mavericks por 101 a 98. Bryant foi o cestinha com 26 pontos, oito rebotes e seis assistências, e quebrou uma seqüência de 13 vitórias consecutivas dos Mavericks. O time do ala alemão Dirk Nowitzki tinha iniciado sua seqüência no dia 13 de dezembro de 2006, quando venceu, ironicamente, o Los Angeles Lakers por 110 a 101. Aliás esta também foi a última vez que a equipe texana permitiu que um rival aplicasse mais de 100 pontos. Os Mavericks perderam pela quarta vez nas últimas 31 partidas, e deixaram sua marca em 27 vitórias e 8 derrotas, que ainda é a melhor da liga. Os Lakers, além de conseguirem sua quarta vitória consecutiva, deram a Jackson sua 900.ª vitória como profissional, número que o deixa no nono lugar da lista dos mais vitoriosos treinadores todos os tempos.