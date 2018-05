Em noite de Bryant, Lakers vencem na segunda prorrogação

O Los Angeles Lakers sofreu na noite deste sábado, mas conseguiu superar o Sacramento Kings, fora de casa, por 112 a 103, depois de duas prorrogações. A vitória veio um dia depois da derrota sofrida para o Cleveland Cavaliers, em casa. O revés no dia de Natal enfureceu a torcida, que arremessou garrafas de água na quadra ao fim do jogo.

A reabilitação neste sábado foi comandada pelo astro Kobe Bryant, responsável por 38 pontos, sete rebotes e quatro assistências. O pivô espanhol Pau Gasol contribuiu com 24 pontos e ajudou a desequilibrar a partida.

As duas equipes mostraram que o jogo seria decidido por poucos pontos desde o início. O Sacramento saiu na frente, ao vencer o primeiro quarto. Mas viu o Lakers reagir na sequência e faturar os dois quartos seguintes. O último período terminou empatado em 94 a 94.

Em seguida, a primeira prorrogação não foi suficiente para tirar a igualdade do placar. Lakers e Sacramento empataram em 7 a 7. Somente no segundo tempo extra os visitantes conseguiram abrir vantagem para vencer por 112 a 103.

Com o resultado, o Lakers chegou a sua 24.ª vitória na temporada, com cinco derrotas. Esse retrospecto dá ao líder da Conferência Oeste a melhor campanha da NBA até o momento. Já o Sacramento soma 13 triunfos e 16 derrotas.

Ainda neste sábado, o Phoenix Suns, do brasileiro Leandrinho, visitou o Golden State Warriors e foi derrotado por 132 a 127. Reserva, Leandrinho ficou em quadra por 16 minutos e contribuiu com dez pontos. O cestinha da partida foi Steve Nash, com 36 pontos para os visitantes. Pelos donos da casa, Corey Maggette e Monta Ellis marcaram 33 pontos cada.

O Phoenix é o quinto colocado da Conferência Oeste, com 19 vitórias e 12 derrotas. O Golden, por sua vez, ocupa a vice-lanterna, com 8 triunfos e 21 derrotas.

Confira os resultados deste sábado:

Dallas Mavericks 106 x 101 Memphis Grizzlies

Indiana Pacers 98 x 110 Atlanta Hawks

New Jersey Nets 93 x 98 Houston Rockets

Chicago Bulls 96 x 85 New Orleans Hornets

Minnesota Timberwolves 101 x 89 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 98 x 91 Charlotte Bobcats

Milwaukee Bucks 97 x 112 San Antonio Spurs

Utah Jazz 97 x 76 Philadelphia Sixers

Golden State Warriors 132 x 127 Phoenix Suns

Sacramento Kings 103 x 112 Los Angeles Lakers

Jogos deste domingo:

Toronto Raptors x Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers x Houston Rockets

Miami Heat x Indiana Pacers

New York Knicks x San Antonio Spurs

Denver Nuggets x Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers x Boston Celtics