Em noite marcada por tributos à Chapecoense na NBA, Bucks bate líder Cavaliers

O trágico acidente aéreo que provocou a morte de 71 pessoas na última terça-feira, na Colômbia, onde quase todos os jogadores da Chapecoense perderam suas vidas quando o avião que os transportava caiu perto do aeroporto de Medellín, não passou em branco na NBA. A noite de terça da liga de basquete dos Estados Unidos foi marcada pela homenagens feita às vítimas da tragédia antes das seis partidas desta rodada.

Os jogos só começaram após a realização de um minuto de silêncio e os telões dos ginásios exibiram o escudo do time catarinense, sendo que o símbolo da equipe chegou a ser mostrado antes mesmo da execução do hino norte-americano, fato raro nos Estados Unidos e que serviu para realçar a dimensão desta tragédia. Tragédia que impediu que a equipe brasileira pudesse disputar nesta quarta, contra o Atlético Nacional, o jogo de ida da final da Copa Sul-Americana.

Após as homenagens, o que se viu foi uma série de resultados surpreendentes. O principal deles envolveu o Milwaukee Bucks, que derrotou o Cleveland Cavaliers, atual campeão da NBA e líder da Conferência Leste, por 118 a 101, em casa, e encerrou uma série de quatro vitórias seguidas do poderoso adversário.

Liderada por uma grande atuação do pivô grego Giannis Antetokounmpo, cestinha da partida, com 34 pontos, e ainda autor de um "double-double" ao pegar 12 rebotes, o Bucks conseguiu suplantar até com certa tranquilidade o Cavaliers, que desta vez contou com performances apenas regulares de LeBron James e Kyrie Irving, que marcaram respectivamente 22 e 20 pontos.

Os astros foram destaques ofensivos isolados do time visitante, que ainda teve Kevin Love fazendo um "double-double" de 13 pontos e 13 rebotes, mas viu a equipe da casa exibir uma forte atuação coletiva, com Jabari Parker, Michaek Beasley e Greg Monroe sendo importantes na parte ofensiva com 18, 17 e 14 pontos, respectivamente.

O Cavaliers chegou a terminar o primeiro período do duelo na frente, mas na soma dos dois quartos seguintes fez 20 pontos a menos que o Bucks, que depois administrou a vantagem que construiu no placar no tempo derradeiro do duelo para passar a contabilizar oito vitórias em 16 jogos, retrospecto que o deixa na sétima posição da Conferência Leste. O time de LeBron, mesmo derrotado, segue tranquilo no topo da mesma conferência, agora com três derrotas em 16 confrontos.

NETS SURPREENDE O CLIPPERS

Sensação do início desta temporada regular da NBA, o Los Angeles Clippers voltou a mostrar que vive uma fase instável ao ser derrotado pelo Brooklyn Nets por 127 a 122, fora de casa, em duelo definido apenas na prorrogação após empate por 107 as 107 no tempo normal.

Essa foi outra surpresa desta rodada de terça-feira e fez a equipe da Califórnia, que chegou a ser firmar como líder geral da competição, somar a sua quinta derrota em 19 partidas na terceira posição da Conferência Oeste. Já o Nets, apenas o vice-lanterna do Leste, agora tem cinco vitórias em 17 jogos disputados.

Para surpreender o Clippers, o Nets foi empurrado por uma atuação de gala do armador Sean Kilpatrick, autor de um expressivo "double-double" de 38 pontos e 14 rebotes, assim como teve Brook Lopez sendo decisivo com 27 pontos, oito rebotes e quatro assistências.

Assim, os dois conseguiram ofuscar Chris Paul e Deandre Jordan, dupla que também exibiu belas performances pelo time de Los Angeles. O primeiro deles fez um "triple-double" de 26 pontos, 13 assistências e 10 rebotes, enquanto o segundo atingiu dois dígitos em dois fundamentos ao marcar 21 pontos e apanhar incríveis 23 rebotes.

SPURS TAMBÉM CAI

Na outra principal zebra da rodada da noite desta terça-feira, o San Antonio Spurs, vice-líder da Conferência Oeste, acabou sendo derrotado em casa pelo Orlando Magic, por 95 a 83, após exibir um desempenho muito infeliz diante da equipe da Flórida, que hoje ocupa apenas a 11ª colocada do Leste, agora com sete vitórias em 18 partidas.

O resultado negativo fez o time texano passar a contabilizar quatro derrotas em 18 confrontos e impediu a sua aproximação do líder Golden State Warriors, que ostenta 16 triunfos e foi superado por apenas duas vezes nesta temporada regular.

Com boa atuação coletiva nos três últimos períodos da partida após um início ruim de jogo, o Magic teve Serge Ibaka se destacando com 18 pontos, enquanto Kawhi Leonard, cestinha do jogo com 21 pontos, foi um dos poucos que se sobressaíram na parte ofensiva na equipe da casa.

JAZZ EMBALA

Em outro duelo da rodada desta terça-feira, o Utah Jazz conquistou a sua quarta vitória seguida ao superar o Houston Rockets por 120 a 101, em casa. Impulsionado principalmente por Gordon Hayward, cestinha do jogo com 31 pontos, a equipe de Salt Lake City assim alcançou o seu 11º triunfo em 19 partidas e se garantiu na sétima posição da Conferência Oeste.

O Jazz não contou com Raulzinho, descartado do duelo por opção técnica, neste confronto. Assim, ele não pôde travar um confronto brasileiro com Nenê, que atuou por 16 minutos pelo Rockets e ajudou a sua equipe com quatro pontos e quatro rebotes. O principal destaque do time, mais uma vez, foi James Harden, cestinha da equipe com 26 pontos.

Essa foi a sétima derrota do Rockets, quinto colocado da Conferência Oeste por já ter acumulado outras 11 vitórias nesta temporada regular.

Outro time que decepcionou na rodada desta terça-feira foi o Los Angeles Lakers, que caiu por 105 a 88 diante do modesto New Orleans Pelicans, fora de casa. Sem nenhum grande destaque ofensivo, o time da Califórnia contou com Marcelinho Huertas em quadra por 11 minutos e o brasileiro não conseguiu somar nenhum ponto.

Já pelo lado do Pelicans, Anthony Davis brilhou intensamente ao ser o cestinha disparado da partida, com 41 pontos. Assim, ele empurrou o seu time rumo ao seu sétimo triunfo em 19 jogos, retrospecto que o deixa na 12ª posição do Oeste, enquanto o Lakers ficou em nono na mesma conferência, fora da zona de classificação para os playoffs, agora com dez derrotas em 19 confrontos.

Confira os resultados da rodada desta terça-feira à noite na NBA:

Charlotte Hornets 112 x 89 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 127 x 122 Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks 118 x 101 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 105 x 88 Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs 83 x 95 Orlando Magic

Utah Jazz 120 x 101 Houston Rockets

Confira os jogos desta quarta-feira:

Philadelphia 76ers x Sacramento Kings

Boston Celtics x Detroit Pistons

Toronto Raptors x Memphis Grizzlies

Chicago Bulls x Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder x Washington Wizards

Minnesota Timberwolves x New York Knicks

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Denver Nuggets x Miami Heat

Phoenix Suns x Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers x Indiana Pacers