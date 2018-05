Phoenix Suns demite o técnico Jeff Hornacek na NBA

O Phoenix Suns é uma das maiores decepções da temporada 2015/2016 da NBA. De candidato aos playoffs do Oeste no campeonato passado, a equipe se tornou a segunda pior da conferência, ao lado do Minnesota Timberwolves, com somente 14 vitórias em 49 jogos. Sobrou, então, para o técnico Jeff Hornacek, que foi demitido nesta segunda-feira.

Ex-jogador do próprio Suns, do Philadelphia 76ers e Utah Jazz, Hornacek vivia sua primeira experiência como treinador na equipe do Arizona, onde chegou na metade de 2013. Em suas duas primeiras temporadas, pegou um time jovem, sem grandes esperanças, e surpreendeu com um estilo veloz e que chegou mais longe do que se esperava - nona colocação do Oeste em 2013/2014 e décima em 2014/2015.

Mas quando todos esperavam que o Suns daria o passo adiante e entraria de vez na briga pelos playoffs, a equipe regrediu. As constantes lesões de Brandon Knight e Eric Bledsoe, os problemas disciplinares de Markieff Morris, além das declarações da direção que não foram bem recebidas pelo elenco ruíram o projeto que parecia destinado ao sucesso.

O retrospecto recente da equipe é dos piores, com somente duas vitórias nas últimas 21 partidas. Com isso, acabou a paciência da direção com Hornacek, que deixou a franquia após duas temporadas e meia de serviços. De acordo com a imprensa norte-americana, o Suns deve entrevistar seus assistentes-técnicos para definir um substituto interino, que será anunciado na terça.