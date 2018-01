Em revanche, Warriors vira no fim e derrota Bucks em casa na NBA

Foi suado, mas o Golden State Warriors obteve sua vingança contra o Milwaukee Bucks na noite desta sexta-feira, em rodada da NBA. Derrubado pelo rival, que acabara com sua série invicta de 24 vitórias consecutivas na temporada, o Warriors sofreu na revanche até virar o placar no último quarto e vencer por 121 a 112, em casa.

Com o resultado, manteve a melhor campanha do campeonato, com 26 triunfos em 27 jogos. É o líder disparado da Conferência Oeste. O Bucks vive situação oposta, com apenas dez vitórias e 18 derrotas, nas últimas colocações da Conferência Leste. O triunfo sobre o então invicto Warriors, no sábado passado, foi o grande momento da equipe na temporada até agora.

Desta vez, o jogo coletivo do Bucks não foi suficiente para parar o talento individual. Stephen Curry comandou o time com seus 26 pontos, 10 rebotes e nove assistências. Klay Thompson não ficou atrás ao anotar 27 pontos. Draymond Green, com 21 pontos, nove rebotes e oito assistências, e Ezeli, com "double-double" de 14 pontos e 10 rebotes, também deram ótima contribuição.

Mesmo jogando em casa, o Warriors teve um início de jogo lento, perdendo o primeiro e o segundo quartos. Começou a reação no terceiro, ao vencer por 27 a 23. E impôs seu domínio no último, com 36 a 19.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em segundo lugar no lado Oeste, o San Antonio Spurs manteve a tímida perseguição ao Warriors ao derrotar o Los Angeles Clippers por 115 a 107, em casa. Com o triunfo, o Spurs mantiveram a sequência invicta de 15 jogos como mandante na temporada. Ao todo, tem 23 vitórias e cinco derrotas. LaMarcus Aldridge foi o cestinha da equipe, com 26 pontos - anotou ainda 13 rebotes. E Tony Parker contribuiu com 21 pontos. Chris Paul, pelo Clippers, foi o maior pontuador do jogo, com 27 acertos.

Em outro grande duelo da noite, Chicago Bulls e Detroit Pistons precisaram de quatro prorrogações para definir o jogo, em favor do visitante Pistons, pelo placar de 147 a 144 - o tempo normal foi encerrado com 105 a 105. Andre Drummond liderou o Pistons com seus 33 pontos e 21 rebotes. Reggie Jackson anotou 31.

Pelo lado dos anfitriões, Jimmy Butler marcou 43 pontos, seguido de Derrick Rose, com 34, e Pau Gasol, com 30. A nona derrota derrubou o Bulls para o terceiro lugar da Conferência Leste - tem 15 vitórias. O Indiana Pacers passou para o segundo lugar ao derrotar nesta mesma rodada o Brooklyn Nets por 104 a 97, em casa.

Entre os brasileiros, Raulzinho deu boa contribuição para o triunfo do Utah Jazz sobre o Denver Nuggets por 97 a 88, em casa. Ele anotou oito pontos e um rebote nos 14 minutos em que esteve em quadra. Ajudou, assim, a acabar com a sequência de quatro derrotas do time, que ocupa o oitavo posto da Conferência Oeste, com 11 vitórias e 14 derrotas.

CONFIRA OS RESULTADOS

Indiana Pacers 104 x 97 Brooklyn Nets

Orlando Magic 102 x 94 Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers 97 x 107 New York Knicks

Miami Heat 94 x 108 Toronto Raptors

Boston Celtics 101 x 109 Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves 99 x 95 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 115 x 107 Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks 97 x 88 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 97 x 88 Denver Nuggets

Golden State Warriors 121 x 112 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 104 x 88 New Orleans Pelicans

Chicago Bulls 144 x 147 Detroit Pistons

JOGOS DESTE SÁBADO

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

Washington Wizards x Charlotte Hornets

New York Knicks x Chicago Bulls

Memphis Grizzlies x Indiana Pacers

Houston Rockets x Los Angeles Clippers