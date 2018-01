Embiid brilha e 76ers supera Celtics fora de casa na NBA

Joel Embiid disputará pela primeira vez o All-Star Game da NBA e celebrou o feito com mais uma atuação impressionante. Contabilizou 26 pontos e igualou a maior quantidade de rebotes da sua carreira, com 16, para guiar o Philadelphia 76ers a vencer o Boston Celtics por 89 a 80, fora de casa, pela rodada de quinta-feira.

+ Warriors supera Bulls e fatura 14ª vitória seguida fora de casa na NBA

+ Em apresentação, Varejão diz estar realizando um sonho ao jogar no Flamengo

O time de Boston não teve resposta para Embiid, que acertou 10 de 19 arremessos de quadra e seis de sete tiros livres. Também deu seis assistências e dois tocos. Dario Saric acrescentou 16 pontos pelo 76ers, que somou sua sexta vitória em sete partidas e pôs fim a uma sequência de três derrotas diante do Celtics, evitando uma "varrida" na temporada. T.J. McConnell somou 15 pontos, todos no segundo tempo, para o oitavo colocado da Conferência Leste, com 21 vitórias em 41 derrotas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apenas uma semana depois de o Celtics reverter um déficit de 22 pontos e bater o 76ers por 114 a 103 em Londres, o time da Filadélfia abriu vantagem que chegou a ser de 21 pontos e frustrou uma última tentativa de reação dos mandantes.

O Celtics não contou com o astro Kyrie Irving, poupado por dores no ombro esquerdo. Al Horford e Marcus Morris anotaram 14 pontos cada. Após ganhar sete jogos seguidos, o time perdeu dois consecutivos. Ainda assim, lidera o Leste com 34 vitórias em 46 duelos. Marcus Smart anotou 13 pontos e Jaylen Brown marcou 12 para o Celtics, que teve 19 perdas de posse de bola e foi superado por 41 a 31 nos rebotes.

Também na noite de quinta, o Houston Rockets superou o Minnesota Timberwolves por 116 a 98, em casa, com 30 pontos de Eric Gordon. O duelo ficou marcado pela volta de James Harden, que havia ficado de fora do últimos sete compromissos com Rockets e retornou com dez pontos.

Chris Paul somou 19 pontos, nove assistências e seis rebotes, e Clint Capela acrescentou 20 pelo Rockets, o terceiro colocado da Conferência Oeste. O time venceu 15 dos últimos 17 duelos com o Timberwolves, o que incluiu uma série de dez triunfos como mandante diante do rival. Jimmy Butler liderou o Timberwolves com 23 pontos, e Karl-Anthony Towns somou 22 pontos, 16 rebotes e cinco tocos pelo quarto colocado do Oeste.

Com bem mais dificuldade que se imaginava, o Cleveland Cavaliers superou o Orlando Magic por 104 a 103, em casa, após desperdiçar uma vantagem de 23 pontos. Isaiah Thomas converteu dois tiros livres a 11 segundos do fim, fechando o duelo com 21 pontos, e depois Elfrid Payton parou no aro.

LeBron James anotou 16 pontos pelo Cavaliers, que encerrou uma sequência de quatro derrotas e ocupa a terceira posição no Leste. Elfrid Payton marcou 19 pontos pelo Magic, o último colocado da mesma conferência.

Já o Portland Trail Blazers venceu pela quinta vez seguida em casa ao bater o Indiana Pacers por 100 a 86. Damian Lillard marcou 26 pontos e Jusuf Nurkic registrou 19 pontos e 17 pontos pelo Blazers, que ganhou os últimos nove duelos contra a equipe de Indianápolis e está em sexto lugar no Oeste. Victor Oladipo e Darren Collison fizeram 23 pontos pelo Pacers, que ocupa a mesma posição no Leste.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Toronto Raptors x San Antonio Spurs

Brooklyn Nets x Miami Heat

Detroit Pistons x Washington Wizards

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings

Denver Nuggets x Phoenix Suns

Utah Jazz x New York Knicks

Los Angeles Lakers x Indiana Pacers