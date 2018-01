Empresário garante Janeth em Ourinhos Um mecenas, conhecido em Ourinhos, interior de São Paulo, como Sr. Chico, responderá sozinho pelas despesas da contratação da melhor jogadora do basquete feminino do Brasil, a ala Janeth - campeã mundial e dona de duas medalhas olímpicas. O Chicão, de Ourinhos, é Francisco Eroídes Quagliato, de 67 anos, empresário do setor agropecuário - proprietário da Usina São Luiz, de álcool, entre outros negócios. O sr. Chico se apaixonou pelo basquete e decidiu que, nessa temporada, o time da cidade, criado em 1998, teria de ser campeão brasileiro. O 6.º Campeonato Nacional Feminino começa dia 26, com oito equipes, seis de São Paulo. E Ourinhos, com um pool de patrocinadores (Unimed e Pão de Açúcar), além do mecenas, tem um time forte que, "no papel é favorito ao título", segundo o técnico Antônio Carlos Vendramini. Além de Janeth e Silvinha Luz, jogadoras experientes, a equipe reúne um grupo jovem e talentoso, que tem a pivô Érika, a armadora Ana Flávia e a ala Nathália, todas vice-campeãs mundiais sub-21, esse ano, na Croácia. "O investimento no time? É de R$ 40 mil por mês. O salário da Janeth? É o sr. Chico quem sabe. Nem entra no orçamento. Disse: ?é essa a jogadora que vocês querem?? Pegou um avião e veio a São Paulo contratar a Janeth", relata Antônio Alves Passos, presidente do Centro Esportivo de Ourinhos. No ano passado, o empresário teria pago os salários de Silvinha e Kátia. Hoje, em São Paulo, na sede do Pão de Açúcar o novo time foi apresentando, além da parceria com a rede de supermercados. Em troca do seu compromisso com a equipe, o Sr. Chico pediu que o time usasse também o nome das Faculdades Integradas de Ourinhos, fundação da qual o irmão é conselheiro. Antes de se apresentar à Ourinhos Janeth disputa o Mundial de Clubes, em Samara, Rússia, de 14 a 19, representando o São Paulo/Guarulhos. Janeth nem apareceu na apresentação do time porque não seria ético vestir a camisa de Ourinhos antes de deixar São Paulo, segundo os dirigentes.